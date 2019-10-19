"للشفاء والتعافي".. "السياحة" تروج لواحة "سيوة" وجبل موسى بسيناء

كتب ـ يوسف عفيفي:

روجت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، للمعالم السياحية المصرية في جبل موسى بجنوب سيناء وواحة سيوة بمحافظة مطروح، وذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people".

ونشرت الهيئة تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر" اليوم السبت: "إذا كان تسلق الجبال أحد هواياتك، فعليك زيارة جبل موسى في سيناء لكي تعيش مغامرة مليئة بالتحدي والإبهار".

وتضم محافظة جنوب سيناء، العديد من الأماكن التي تضم مناطق دينية وتعتبر من أجمل مناطق السياحة الدينية، ومنها منطقة جبل حمام موسى بمدينة طور سيناء وهو من جبال سيناء التي ناجى من فوقها سيدنا موسى ربه، وعندما يبدأ الشخص في التسلق بجبل سيدنا موسى يشعر بروحانيات تملىء الأجواء وجبل التجليات الموجود بمنطقة سهل القاع التابع لمدينة طور سيناء وهي منطقة بها روحانيات دينية لمناجة سيدنا موسى ربه بهذه المنطقة.

وأضافت الهيئة في تغريدة أخرى: "الينابيع الساخنة في سيوة لديها تأثير شافٍ وهي تستخدم لعلاج الأمراض مثل الصدفية والروماتيزم وأمراض الجهاز الهضمي، كرِس جزء من وقتك في مصر للشفاء والتعافي".

وتنتشر ينابيع المياه الجوفية بواحة سيوة، ومزارع التمور والزيتون، والملاحات الممتدة بطول شاطئ البحر، كما أن أماكن كمتحف سيوة وحمَّام كليوباترا، الذي سبحت فيه الملكة المصرية قديماً، وبقايا "قصر شالي"، ومعبد "الوحي"، تشير بأن التاريخ قد مَرَّ من هذا المكان، وترك أثراً.

وكانت هيئة تنشيط السياحة، اعتمدت خلال شهر يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، حيث لجأت وزيرة السياحة، إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.

كما تعاقدت الوزيرة، مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وتتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.