الري: إزالة 420 حالة تعدٍ على النيل ومنافع الصرف خلال أسبوع

كتب - أحمد مسعد:

كشفت وزارة الري عن إزالة 420 حالة تعد خلال الأسبوع على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية.

وبحسب بيان اليوم، نفذ قطاع حماية النيل 131 إزالة على طول النهر وفرعيه، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 133 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 156 إزالة على منافع الصرف.

وأكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل أن القطاع قام بتنفيذ عدة حملات مكثفة هذا الأسبوع، أسفرت عن تنفيذ 131 إزالة شملت 32 إزالة بمحافظة الغربية و6 بمحافظة المنوفية و13 بمحافظة البحيرة و19 بمحافظة كفر الشيخ و42 إزالة بمحافظة الدقهلية و2 بمحافظة بني سويف و16 بمحافظة المنيا و11 إزالة بمحافظة أسيوط و4 إزالات بمحافظة سوهاج و9 إزالات بمحافظة قنا وحالتي إزالة بمحافظة الأقصر و7 إزالات بمحافظة أسوان، ليسجل عداد النيل إزالة 48950 حالة تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتي تاريخه.

وفي هذا الصدد، قال المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بتنفيذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 16 أكتوبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 133 إزالة، شملت إزالة 28 حالة تعد بمحافظة الغربية، و24 إزالة بمحافظة القليوبية، و12 بمحافظة المنوفية، و17 بمحافظة الدقهلية، و20 بمحافظة أسيوط، و22 بمحافظة سوهاج ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 133444 إزالة.

وفي سياق متصل، قال المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف إن الهيئة إن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 156 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بعدد 4 محافظات.

وأضاف أنه الحالات تضمنت تنفيذ 134 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظة الشرقية بعدد 60 إزالة، والدقهلية 74 إزالة، إلى جانب تنفيذ 22 إزالة بإقليم مصرالعليا بزمام محافظتي أسيوط بعدد 18 إزالة، وسوهاج 4 إزالات.

وبهذا تصبح محافظة الدقهلية أعلى محافظة في تنفيذ أعمال الإزالات خلال الفترة المذكورة ب 74 إزالة، ليصبح إجمالي ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 (72092).

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