مصرللطيران تجدد اعتماد شهادة الايزاجو الدولية في محطتها الأرضية بمطار شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:​

نجحت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في تجديد إعتماد شهادة الإيزاجو الدولية في محطة مطار شرم الشيخ الدولي دون ملاحظات من قبل فريق التفتيش الذي مكث عدة أيام في المطار قام خلالها بالمراجعة على جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطار.

وتوجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالشكر والتقدير لأبناء الشركة لما بذلوه من جهد انعكس إيجابيا على نتيجة التفتيش المشرفة.. وقال إن شركة مصر للطيران للخدمات الارضية تعد إحدى كبرى الشركات وتمتاز بدرجة عالية من الاحترافية، كما يمتاز العاملون بها بقدرات فنية متميزة وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وهو ما جعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

وأكد عادل سعي الشركة الدائم لتحسين الخدمة والوصول للمستوى اللائق لإرضاء العملاء بما يتوافق مع متطلبات تحالف ستار العالمي الي يعد من أهم أسباب تجديد شهادة الإيزاجو، ويؤدي إلى زيادة ثقة عملائنا من شركات الطيران العالمية والمصرية والخاصة التي نقوم بخدمتها في المطارات المصرية وزيادة الإيرادات.

ومن جانبه، قال المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية، إن نتائج التفتيش جاءت إيجابية وأن المراجعات شملت إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وانهاء إجراءته وحتى صعوده الطائرة وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها على متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة منذ استقبال وترحيل الطائرة والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع.

وأكد محمدين أن هذه الاعتمادات الدولية تساعد في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم وذلك في ظل التحديات والمنافسة الصعبة التي يشهدها هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتسعي الشركة دائما لجذب المزيد من العملاء ومن خلال الارتقاء والتطوير الدائم لمستوى تلك الخدمات بما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة فى سوق الخدمات الأرضية للطائرات.

وقد قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتطبيق المعايير العالمية الصادرة عن الإتحاد الدولي للنقل الجوى " IATA " للحصول على الشهادة والتى يتم منحها لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق هذه المعايير وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد هذا الإعتماد الدولي.