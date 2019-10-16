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    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية برعاية السيسي

    04:01 ص الأربعاء 16 أكتوبر 2019
    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية برعاية السيسي

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    (مصراوي):

    تنطلق، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية للشباب، بتنظيم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الشباب والرياضة، على مدار يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    ويجمع المؤتمر أكثر من ٢٠٠ شاب من ٥٣ دولة من جميع أنحاء العالم، ويمنحهم فرصة لمحاكاة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية التاريخي الذي اقيم في القاهرة في عام ١٩٩٤.

    يهدف المؤتمر إلى جمع أفكار الشباب الفريدة من أجل النهوض ببرنامج العمل الخاص بالمؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وتسليط الضوء على دور الشباب في العمل مع حكوماتهم لضمان التنفيذ الكامل لأجندة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ضمن أهداف التنمية المستدامة.

    ويتضمن المؤتمر شقين، أكاديمي وإبداعي، ضمن الفعاليات التي تستمر على مدار يومين.

    السيسي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية صندوق الأمم المتحدة للسكان وزارة الشباب والرياضة

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