تعاون إعلامي بين الهيئة الوطنية للإعلام ومركز الاتصال الوطني البحريني

كتب- مصطفى علي:

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، أحمد المناعي الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال البحريني والوفد المرافق له حيث بحث الجانبين سُبل تنشيط التعاون بين الهيئة الوطنية للاعلام ومركز الاتصال في مختلف المجالات الإعلامية من تبادل خبرات وتدريب وتبادل إخباري وبرامجي.

كما ناقشا مختلف وجهات النظر حول القضايا الاعلامية المشتركة و التنسيق حول كيفية تفعيل وسائل الاتصال في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تهدد استقرار الدول.

وأكد حسين زين، بحسب بيان، خلال اللقاء على أهمية تعزيز علاقات التعاون الاعلامي بما ينعكس إيجابياً على الجانب المهني والاقتصادي. ​