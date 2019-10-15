جامعة حلوان: افتتاح السوق الخيري الثاني بالتعاون مع نادى روتاري

كتب- محمد قاسم:

قال بيان صادر عن جامعة حلوان، إنه في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعي لدى شباب الجامعة، نظمت إدارة التكافل الإجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان السوق الخيري الثاني بالتعاون مع نادي روتاري مصر الجديدة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتضمن المعرض عرض مجموعة كبيرة من قطع الملابس رجالي وحريمي، بالإضافة إلى بعض المنتجات الجلدية المتنوعة من الشنط والأحذية والأحزمة، وكذلك أدوات منزلية ومكتبية، تتراوح اسعار المنتجات ما بين ( 20-50) جنيها مصريا، وقد تم توفير المعروضات بأسعار رمزية تلبية لاحتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

ويستمر السوق الخيري الثاني حتى يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر 2019 بقاعة "ن" بالمبني الإداري بالحرم الجامعي بعين حلوان.