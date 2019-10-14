"وصلنا إلى مرحلة الفقر المائي".. أبرز رسائل السيسي إلى المصريين في الندوة التثقيفية

كتب- محمود مصطفى:

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، فعاليات الندوة التثيقيفة الـ31 للقوات المسلحة، التي عقدت في مركز المنارة بالتجمع الخامس، على هامش الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر.

وتحدث السيسي عن سد النهضة، والحملة التي تعرض لها الجيش خلال الفترة الماضية، وحروب الجيل الرابع، والحرب في سوريا، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويرصد "مصراوي" مجمل الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ31..

1- لا يوجد أي تحدِ يمكنه التأثير في مصر ومستقبلها إلا ولديها القدرة على التعامل معه.

2- "أي حاجة سهلة إلا إن المصريين يضيعوا بلادهم".

3- تعليقات "فيس بوك" عن سد النهضة "مُبالغ فيها".

4- "لدينا سيناريوهات مختلفة بشأن سد النهضة".

5- لا نتدخل في شئون الدول بالإضرار، بل نسعى للحوار والنقاش.

6- "اللي عمل في سوريا كدة هما أهلها".

7- "الحاجة الوحيدة اللي تصر عليها إن أنت متمسش مؤسسات بلدك من أول مؤسسة الرئاسة وغيرها".

8 - "والله كله يزول إلا مصر، كلنا نزول إلا مصر".

9- "لو سلامة المصريين 100 مليون مرتبطة بيا أنا، ياه ده أنا أرخص تمن يتقدم".

10 ـ ربنا إدانا نموذج شوفوه، اللي بيحصل هنا وهنا مش باعتداء مباشر ولكن بإيد أهل البلد.

11 ـ "إحنا في موقف واضح باستثناء بعض دول الجامعة العربية، كان في إجماع على رفض التدخل في سوريا".

12- "اللي تدخل في سوريا ممكن ييجي يتدخل في مصر، لن يحدث ذلك إلا بضعفنا، لكن بقدرة الجيش، والله لا يستطيع أحد".

13- اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا على الالتقاء في موسكو للحديث في موضوع سد النهضة، والتحرك نحو الأمام علشان نحل المسألة دي.

14- توافر الاعتمادات المالية لتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بجميع الجهات الحكومية.

15- بعض الجهات لم تنفذ قرار الحد الأدنى للأجور، و"مش هنعمل حاجة إلا لما نكون جاهزين ليها".

16- مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وفق المعدلات العالمية، حيث وصل نصيب الفرد إلى 500 م3.

17- عملنا خطة متكاملة من 2014 لإعادة تدوير المياه عبر محطات معاجلة ثلاثية.

18 - الدولة لديها خطة لقطع مياه النيل عن مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والاعتماد على تحلية المياه فقط.

19- "هو إحنا سايبين حتة فيكي يا مصر إلا وبنعمل فيها شغل، المناطق الصناعية والمصانع والمستشفيات والقرى الأكثر احتياجًا".

20 - "لازم نوجد حل في أزمة سد النهضة، إحنا واخدين بالنا من نفسنا أوي مش في المياه بس".

21- فكر الدولة مختلف تمامًا عن فكر الإنسان اللي ماشي في الشارع.

22- "قسمًا بالله اللي اتعمل فيكي يا مصر ما يتعمل في 20 أو 30 سنة".

23- "والله والله والله، حقي هاخده عند ربنا".

24- "وزير الكهرباء، مستعد يصدر لأفريقيا وآسيا وقبرص واليونان، ولينا ربط مع ليبيا ومع الأردن، مين اللي عمل ده.. أنتم يا مصريين".

25- "لو مفيش 2011 كان عندنا فرصة للتوافق على بناء سد النهضة".

26- في 2011 البلد "كشفت ضهرها وعرت كتفها".

27- البلد تحركت منذ 2014 للتوصل لاتفاق مع أثيوبيا والسودان بشأن تشغيل "سد النهضة".

28- نتعامل مع قضية سد النهضة بهدوء وتوازن.

29- القوات المسلحة لها دور كبير جدًا في الوضع الذي وصلت له مصر الآن.

30- "اللي الجيش عمله خلال الـ10 سنين اللي فاتت فضل كبير من ربنا، وفوق الخيال".

31- "أنا مطمن أوي نحو المخاطر التي تحيط بمصر".

32 - "انتوا بتصدقوا إن في حد يقدر يخدع ربنا، طيب يا ترى ربنا بيساعد المفسد ولا الصالح".

33- مصر وأهلها يسعون في الصلاح والتنمية والبناء والتعمير.

34 - "المكان اللي تجلى عليه الحق سبحانه وتعالى مفيش غير مصر، ده شرف".

35- "كانت هناك محاولة كبيرة للإساءة لجيش بلدكم ولكنها لم تنجح".

36- كل الشهداء ومنهم أهل سيناء في رقبتنا.

37- "لو قدرنا نخلي شهداء سيناء زي شهداء الجيش هنعمل كدة".

38- لدي اهتمام كبير بمصر منذ نحو 40 عامًا.

39- على استعداد للجلوس مع أي شخص يكون لديه الطرح المختلف والمفيد.

40- لما نتكلم عن موضوع المياه في مصر لازم تبقى ملمين بتفاصيل الموضوع.

41- "إحنا من سنتين قولنا لازم نستعيد السيطرة على سيناء في 3 أشهر".

42- "حجم السيطرة والاستقرار الأمني في سيناء تحسن كتير أوي".

43- "لو بنتكلم عن تحقق الاستقرار الأمني بنسبة 100%، الأمر محتاج تعاون أكتر بينا وبين أهلنا في سيناء".

44- "إحنا ما هجرناش حد، اللي عملناه في سيناء كان عندنا بيوت ومزارع ملاصقة للحدود مع قطاع غزة، وفي مليارات اتدفعت".

45- "نبني مدن كاملة منها رفح الجديدة، وغيرها وهنبني تاني".

46- المجتمعات البدوية التي نقيمها، عبارة عن آبار وأراضي زراعية وبيوت يريد أهل سيناء العيش فيها.

47- يجب على المصريين الانتباه لما يُحاك ضدهم.

48- "وأنا في نيويورك متعملش عمل إرهابي لمدة أسبوعين، علشان كان في دعوات للتظاهر".

49- "قولت للقيادات المسلحة مستعد أترشح، بس انتم هتشتغلوا زي ما أنا عايز تحت رجلين المصريين، وما أقصدش تعبير سلبي".

50- الجيش المصري تعرض لحملة تشويه وإساءة في الشهرين أو الثلاثة الماضية.

51- الشعب المصري لم يفقد ثقته بنفسه.

52- "الجيش نفسه هو جيش المصريين، لو فقدنا الثقة بأنفسنا يبقى بنفقد الثقة في الجيش وقدراته".

53- نحارب الإرهاب في سيناء منذ سنوات وهو استنزاف لقدراتنا.

54- لا الجيش طلب تبرعات من المصريين لبناء قدراته، ولا الجيش قال لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.

55- الجيش والدولة تحركوا لبناء الدولة، بجانب الحرب في سيناء.

56- المشير طنطاوي رجل عظيم قاد مصر في أصعب الفترات.

57- فيلم الممر رسالة جميلة، والأداء يعكس روحًا مصرية.

58- "لازم يكون فيه فيلم على الأقل كل 6 أشهر يفكر الناس إن الدولة والشعب صلب".