برلمانية تشيد بكلمة السيسي: حرص على توضيح الحقائق وطمأنة الشعب

كتبت- ميرا إبراهيم:

أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، مطالبة بضرورة توعية المواطنين ضد حروب الجيل الرابع التي تنتشر بسرعة في الآونة الأخيرة.

وأشارت في بيان لها، إلى أن الرئيس حرص على توضيح ما يجري في سيناء والإنجازات التي تقوم بها القوات المسلحة هناك، حفاظًا على أمن الدولة، بجانب تطرقه للحديث عن سد النهضة وطمأنته للشعب المصري.

وأضافت أن حجم السيطرة والاستقرار الأمني في شمال سيناء، في تحسن ملحوظ، وجهود القوات هناك معلوم للجميع، مؤكدة أن الدولة المصرية قوية ومواطنيها على وعي بما يمنعها من الانجرار في نفق المظاهرات أو الاستسلام إلى عمليات إرهابية تستهدف استقرارها.

وتابعت: "الرئيس شدد على رفض موقف مصر وغالبية الدولة العربية للعدوان العسكري من تركيا على شمال سوريا".