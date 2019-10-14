أكثر الكلمات إنتشاراً

الندوة التثقيفية انتخابات تونس العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

ساويرس يرد على نصيحة إبراهيم عيسى لـ محمد صلاح

01:19 ص الإثنين 14 أكتوبر 2019
ساويرس يرد على نصيحة إبراهيم عيسى لـ محمد صلاح

المهندس نجيب ساويرس

(مصراوي):

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على نصيحة الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، التي وجهها لمحمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وأعاد ساويرس، تغريدة إبراهيم عيسى وكتب عليها "تمامًا"، حيث يأتي الرد على رسالة "عيسى" التي قال فيها: "نصيحة لمحمد صلاح: لاتسمع نصيحة أحد من الشرق الأوسط.. نحن نجر أي أحد للخلف، ولانطيق من يمشي مثلك للأمام".

وكان "صلاح" قد أثار حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين، بعدما نشر مقطع فيديو لكواليس جلسة التصوير التي جمعته بعارضة أزياء برازيلية، وأثارت أيضًا صورة صلاح مع العارضة البرازيلية على غلاف مجلة "GQ"، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والاجتماعية.

72565627_558391461589448_7820087327966887936_n

محمد صلاح نجيب ساويرس إبراهيم عيسى منتخب مصر

الخبر التالى:

خبيرة: القارة السمراء متعطشة لسياحة مصر
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان