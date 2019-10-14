ساويرس يرد على نصيحة إبراهيم عيسى لـ محمد صلاح

(مصراوي):

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على نصيحة الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى، التي وجهها لمحمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر.

وأعاد ساويرس، تغريدة إبراهيم عيسى وكتب عليها "تمامًا"، حيث يأتي الرد على رسالة "عيسى" التي قال فيها: "نصيحة لمحمد صلاح: لاتسمع نصيحة أحد من الشرق الأوسط.. نحن نجر أي أحد للخلف، ولانطيق من يمشي مثلك للأمام".

وكان "صلاح" قد أثار حالة من الجدل خلال اليومين الماضيين، بعدما نشر مقطع فيديو لكواليس جلسة التصوير التي جمعته بعارضة أزياء برازيلية، وأثارت أيضًا صورة صلاح مع العارضة البرازيلية على غلاف مجلة "GQ"، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الإعلامية والاجتماعية.