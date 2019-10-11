البابا تواضروس: مصر تربطها بفرنسا علاقات كبيرة وقوية

كتب- مصطفى علي:

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن مصر تربطها بفرنسا علاقات قوية وكبيرة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع التليفزيون المصري على هامش زيارة قداسته الرعوية الحالية لفرنسا.

وأضاف قداسة البابا: "نتذكر أدباء تحدثوا عن فرنسا كثيرًا مثل توفيق الحكيم".

وعن المصريين الذين يهاجرون إلى فرنسا قال قداسته: "نشجع أولادنا على الاندماج في المجتمع وإجادة اللغة مع الاحتفاظ بتراثنا القبطي".

وعن زيارة قداسته لمقر السفارة المصرية بباريس قال: "الحقيقة سيادة السفير إيهاب بدوي رجل نشيط وكان في استقبالنا بالمطار وتمت دعوتنا بالسفارة وأيضًا مأدبة عشاء بالسفارة وأستغل الفرصة لأشكره وكل طاقم السفارة".

وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة لمصر، قال قداسة البابا: إن تاثير زيارة الرئيس ماكرون كان كبيرًا ووجدت كل ترحاب من الحكومة والشعب المصري وربما زيارته هي التي شجعتني على زيارة فرنسا وسوف أكون سعيدًا جدًا لمقابلته.

وبدأ قداسة البابا أول أمس جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بأوروبا، استهلها بزيارة إيبارشية باريس وشمال فرنسا.

يرافق قداسته خلال الزيارة صاحبا النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق شماس قداسة البابا.