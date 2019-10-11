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    تزايد الإقبال على المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء بالسويس

    03:54 م الجمعة 11 أكتوبر 2019
    تزايد الإقبال على المشاركة في انتخابات نقابة الأطباء بالسويس

    مشاركة الاطباء في انتخابات التجديد النصفي

    السويس - حسام الدين أحمد:

    ارتفعت نسبة الإقبال من أطباء السويس، على المشاركة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية بالمحافظة، والنقابة العامة.

    وقال الدكتور محمود حفني رئيس لجنة الانتخابات، إن الإقبال على المشاركة ارتفع بعد ظهر اليوم الجمعة، خاصة من الأطباء كبار السن، متوقعًا أن تتخطى نسبة المشاركة الـ40%.

    وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أعلنت بدء التصويت في التاسعة صباحا، على أن ينتهي في الخامسة مساءً.

    وأوضح الدكتور "حفني" أن انتخابات نقابة السويس، تضم مرشحين في مقاعد التجديد النصفي، وهم الدكتور تامر البوهي أمين النقابة السابق، ودكتور صلاح أبوالعلى، ويتنافسان على مقعد النقيب.

    أما مقعدا فوق السن فيتنافس عليها 4 مرشحين هم الأطباء أحمد عبدالفتاح وطارق كمال، والمدثر نورالدين وإيهاب الصاوي، ويتنافس 3 أطباء هم عمرو فرج وآسر البنا وخالد عبدالمعبود على مقعدي تحت السن.
    حضور الاطباء كبار السن

    السويس انتخابات نقابة الأطباء نقابة الأطباء

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