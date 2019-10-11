حسين خيري: تحديات الأطباء كبيرة.. ونحتاج نقابة قوية

كتب - أسامة عبد الكريم:

تصوير - هاني رجب:

قال الدكتور حسين خيري، المرشح على مقعد نقيب الأطباء، إن الأطباء في مصر يواجهون تحديات ضخمة وبحاجة إلى نقابة قوية للوقوف وراء مطالبهم طوال الوقت.

تأتي تصريحات "خيري" تزامنًا مع تصويت الأطباء في انتخابات التجديد النصفي للنقابة اليوم الجمعة.

وشغل حسين خيري منصب نقيب الأطباء خلال الـ 4 سنوات الماضية، ويخوض الانتخابات الحالية على رأس قائمة "الاستقلال".

وأضاف "خيري" لمصراوي، أن انتخابات التجديد النصفي للنقابة تسير بشكل جيد حتى الآن، داعيًا الأطباء للمشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وشهدت الساعات الأولى لفتح باب التصويت اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا على اللجان المخصصة للتصويت بمقر دار الحكمة بالقاهرة.

ويخوض الانتخابات 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة والقطاعات المختلفة.

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