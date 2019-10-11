"التضامن" تنفي تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية للمسنين

كتب - محمد غايات:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين.

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، مُوضحةً أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتماماً كبيراً حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ 44 ألفاً و673 مسناً غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهاً شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن, بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفاً و995 مسناً بإجمالي 852 مليوناً و381 ألف جنيه في عام (2017/ 2018).

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تحرص على توفير كافة الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن؛ بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك من خلال توفير 149 دار رعاية، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين، بالإضافة إلى توفير 191 نادياً يخدمون 41.035 مسن، فضلاً عن 18 وحدة علاج طبيعي على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها على جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.

كما أشارت الوزارة، إلى إطلاق برنامج "رفيق المسن"، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل 150 شاباً وفتاة على رعاية كبار السن للعمل بمهنة رفيق المسن، شريطة أن يكون قادراً صحياً ويتمتع بسمعة طيبة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "كن متطوعاً" والتي تستهدف إشراك كبار السن بالعمل الخدمي والعام.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).