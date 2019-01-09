محافظ البحيرة: ندعم الخطة الاستثمارية لزيادة الموارد وتحقيق التنمية الشاملة

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة تعمل على دعم الخطة الاستثمارية الخاصة بها وزيادتها، من أجل تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

وتابع محافظ البحيرة في كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، في حضور ممثلي عدد من الوزارات، قائلا: "دعمنا الخطة الاستثمارية بمبلغ ٥٥ مليون جنيه، والمحافظة بها ١١ ألف موظف، ومرتباتهم ١٨٥ مليون جنيه، ويوجد ١٩ ألف موظف آخرين في المحافظة، ونؤكد أن تكدس الأعداد هى أخطاء من السلطة التنفيذية، لكن مينفعش نهد بيوت الناس ونوعد بأننا سننمي مواردنا استجابة لنواب البحيرة باعتباركم ممثلين الشعب".

وأشاد المحافظ بدور نواب البرلمان، قائلا: "إن الدولة موجودة علي الأرض وبكم أنتم الدولة قوية، ولشعب البحيرة رؤوس تقوده وهم نواب الشعب وكل خطوة اخطوها تكون بعلمهم ودعمهم لي، فقولوا لي إزاي بتحلموا تكون بلدكم".

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تبذل جهودا كبيرة لحل مشكلة القمامة والنظافة، مشيرا إلى أن إجمالي معدات النظافة ٩٢٧ معدة من لوادر وعربيات وغيرها، وهو رقم كبير وفقًا لحجم هذه المعدات، قائلا: "أول شيء طبقناه هو منظومة العقاب، وكانت العقوبة ٥ آلاف و١٠ آلاف جنيه لمن يلقي المخلفات، ونرفع 350 طن يوميا مخلفات صلبة قد تسبب مشاكل كثيرة".

وقال إنه تولى منصبه منذ ٣ أشهر فقط، وجرى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار الغزيرة، وتم دعم المحافظة بعدد 35 معدة من عربات الشفط، ومحافظة البحيرة حصلت على المركز الأول في الاستعدادات ومواجهة الأمطار، قائلا: "ولم يحدث أن الشوارع غرفت زي كل عام، والاستجابة للشكاوى الخاصة بالمواطنين وصلت لـ٩٧٪ والتي ترسل عبر الواتساب والفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل".

من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة: " اللجنة تعقد جلسات استماع للمحافظين الجدد لعرض رؤيتهم وحددنا مقومات، موارد المحافظةسواء الخطة الاستثمارية أو تنمية الذات، وخطة المحافظة للمخطط الاستراتيجي للأحوزة العمرانية، وحصر المشروعات القومية الخاصة بالمحافظة والمشروعات المتعثرة".

ووجه السجيني، التحية لمحافظ البحيرة لتقديمه فكرة مختصرة عن موارد المحافظة وجهودها، لافتا إلي أنه عند استضافة المحافظين سيتم إتاحة الفرصة لهم ليستعرضوا موارد المحافظة قبل الرد علي طلبات الإحاطة الخاصة بالمواطنين.

وحول تعيين ١١ ألف موظف بالمحافظة، قال النائب أحمد السيجنى: "إننا نطالب باستمرارهم لأننا نواب الشعب، اه يقعدوا لكن مع برامج تأهيل حتي لا نتحول للبطالة المقنعة، لأننا كلجنة لن نوافق علي هذا الوضع، ويجب أن يتم التدريب والتقييم".

وأشاد السجيني، بما أعلنه المحافظ خلال كلمته بأن الخطة الاستثمارية للمحافظة كانت 282 مليون جنيه، وقفزت إلي 746 مليون جنيه.