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    السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الكهرباء وفقا لأعلى المعايير الدولية

    05:17 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات الكهرباء وفقا لأعلى المعايير الدولية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبر عاجل لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

    ووجه الرئيس السيسي بالانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المشروعات القائمة.

    كما وجه السيسي، بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقا لأعلى المعايير الدولية.

    السيسي مصطفى مدبولي محمد شاكر الكهرباء

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