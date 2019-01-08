وزير التعليم يفتح تحقيقًا في وفاة تلميذة دهسها أتوبيس مدرستها الخاصة

كتبت- ياسمين محمد:

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بفتح تحقيق فوري في حادث وفاة الطفلة "مليكة أحمد صبحي" المقيدة بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الرضوى الحديثة التابعة لإدارة أكتوبر التعليمية.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قدم الوزير التعازي والمواساة لأسرة الطفلة، راجيًا من الله عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وبناء على توجيهات الوزير، تشكلت لجنة من الوزارة؛ للوقوف على أسباب وقوع الحادث، وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في حق الطفلة المتوفية فور استكمال التحقيقات؛ لمحاسبة المهملين فور ثبوت إهمالهم.

ونشر أحمد صبحي، والد الطفلة مليكة، صورة تجمعه بابنته صاحبة الـ3 سنوات، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرًا إلى أن أتوبيس المدرسة دهسها أثناء نزولها منه، يوم الأربعاء الماضي، دون رقابة من مشرفة الأتوبيس، مطالبًا بالقصاص ومحاسبة المقصرين، مطلقًا هشتاج "حق مليكة".​