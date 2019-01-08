وزير الكهرباء لمصراوى: ندرس خفض تكلفة إنتاج العدادات مسبوقة الدفع

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العدادات مسبوقة الدفع والذكية تعتبر أقل تكلفة من العداد التقليدي لأنها تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن وبدون أي أخطاء في القراءات أو الفواتير، موضحا أنه يتم حالياً إعداد دراسة لإيجاد أنظمة جديدة لخفض تكلفة إنتاج العدادات مسبوقة الدفع، وسيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف شاكر، إجمالي العدادات مسبقة الدفع بلغ 6 ملايين و800 ألف عداد ومن المنتظر الانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال10 سنوات.

وأوضح وزير الكهرباء فى تصريحاته لمصراوى، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تتبنى حاليا خطة بدأت فى تنفيذها تهدف لتحويل 30 مليون عداد كهرباء تقليدي إلى عداد ذكي، بمشاركة الشركات المحلية في تصنيع العدادات، وذلك تيسيراً على المستهلك لتلافي الأخطاء والمشكلات الناتجة من قراءات الكشافين، أو أخطاء من خلال النقل على أجهزة الحاسب، وان الأهم من ذلك مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع الطاقة.

ونوه الوزير إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى بمختلف أنحاء الجمهورية بنسبة 70%، موكدا أن المرحلة الثانية تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكى والمرتقب الإنتهاء منها إبريل المقبل .

وأكد أن العدادات الذكية التى جرى تركيبها تقضى تماما على سرقات التيار الكهربائى، علاوة على مساعدة المواطن على ترشيد استهلاكه من خلال قدرته على تخفيف الأحمال، بالإضافة إلى إمكانية شحن العداد من خلال تحويل رصيد بواسطة الهاتف المحمول أو من خلال المواقع الإلكترونية.