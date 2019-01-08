رئيس جامعة الأزهر يشدد على منع الغش وحظر اصطحاب المحمول باللجان الامتحانية

كتب - محمود مصطفى:



تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الثلاثاء، لجان امتحانات كليات "الدراسات العليا والعلوم الاسلامية والعربية لغير الناطقين بها والتربية الرياضية وصيدلة وطب بنات".



واطمأن المحرصاوي على حسن سير الامتحانات وانتظامها - حسب بيان - والتأكد من مدى التزام كافة اللجان بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية للطالبات خلال أدائهم للامتحانات.

وحرص رئيس الجامعة على سؤال الطلاب و الطالبات عن أهم العقبات التي تواجههم في الامتحانات، مؤكدا على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان؛ للإجابة على استفسارات الطلاب .

وشدد على ضرورة توفير الجو الملائم والهدوء لأداء الطالبات الامتحانات على أحسن وجه، إضافة إلى ضرورة التطبيق الصارم لقواعد تنظيم الامتحانات ومكافحة الغش بجميع أنواعه،

ووجَّه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بحظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحان بعد المواعيد المقررة، وحرمان أصحاب الملابس غير اللائقة التى تتنافى مع التقاليد والأعراف الجامعية من دخول الامتحانات وقام بالتنبيه علي بعض الطلاب بالالتزام بالمنظر اللائق حتي لايتم منعهم من دخول الامتحان

وقال المحرصاوي أنه تم تشكيل لجان وضع الأسئلة وتقدير الدرجات من القائمين بتدريس المادة بحيث تضم كل منها عضوين، على الأقل، وتقتصر الأسئلة على أجزاء المنهج الدراسى المشروحة فعليًا للطلاب من الكتاب الجامعى، خلال المحاضرات؛ لما يقيس نواتج التعلم المستهدفة معرفيًا، ومهاريًا.

وأجرى المحرصاوي، حوارًا مع الطالبات بكلية الصيدلة مشددا علي حظر اصطحاب الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل الاتصال، داخل لجان الامتحان سواء مع الطلاب أو المراقبين؛ تحقيقًا للانضباط بحيث تقيس الامتحانات المستوى الحقيقى للطلاب، وتعبر نتائجها عن ذلك أيضًا.

وشدد على ضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب بمقار الكليات، فى موعد أقصاه عشرة أيام .