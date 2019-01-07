"سعفان": تحويل 136 ألف جنيه مستحقات مصري يعمل بقطر

كتب- أسامة عبدالكريم:

كلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بمكتب رعاية المصالح المصرية بالعاصمة القطرية الدوحة، بمتابعة مستحقاتالمواطن المصري "مجدى. أ. م. س" والتواصل مع الشركة التي يعمل بها بالطرق الودية والدبلوماسية، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة هيثم سعد الدين، في بيان: إن الوزير تلقي تقريرا عبر المستشار العمالي بالدوحة هشام كامل، أشار فيه إلى أنه قام بالتواصل وديا بإدارة الشركة ، وكذلك إرسال خطاب للشركة بالطرق الدبلوماسية، لسرعة تحويل مستحقات المواطن المذكور والبالغة 27 ألفا و721 ريالا قطرياً، أي ما يوازي 136 ألفا و387 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح أنه الشركة قامت علي الفور بتحويل مستحقات المواطن علي حسابه البنكي، وأرسلت رسالة على الواتس آب، لمكتب التمثيل العمالي، بصورة الإيصال الدال على تحويل مستحقات المواطن، وبذلك يكون قد تم إزالة اسباب الشكوى في حينه.​