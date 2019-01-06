"حماة الوطن" يستنكر حادث انفجار مدينة نصر

كتب- محمد نصار:

استنكر حزب حماة الوطن، الحادث الإرهابي الذي حاول استهداف كنيسة ابوسيفين بحى الهجانة بمدينة نصر مساء أمس السبت.

قال الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، إن المحاولة الفاشلة لتفجير كنيسة أبوسيفين تؤكد أن المعركة مع الإرهاب ما زالت مستمرة، والقوات المسلحة والشرطة المدنية ورجالهم البواسل يعملون على القضاء على هذه الآفة الخبيثة التي ألمت بالوطن وتهدد العديد من دول العالم شرقًا وغربًا.

وأوضح الهريدي في بيان له، أن توجيه الجهود المصرية خلال المرحلة الماضية نحو التنمية المستدامة وتنفيذ مشروعات قومية عملاقة يثير ويزعج الجماعات الإرهابية وكارهي أمن واستقرار مصر في الداخل ومن يمولهم ويدعمهم ويدفعها إلى إرباك الوطن عبر تشتيت الجهود في ملاحقة الإرهاب وردعه، وحماية المصالح العليا للبلاد من الاستهداف من قِبل تلك الجماعات الارهابية".

وأكد أن "الإرهاب في تراجع والوطن في تقدم ونهوض، وينبغي أن نكثف العمل والجهد لاستمرار معدلات التنمية والنهوض، فالإرهاب والتنمية لا يجتمعان".

وقدم الهريدى العزاء لأسر شهداء الحادث وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن هذا العمل الإرهابي لن ينال من عزيمتنا، ولن يزيدنا إلا تماسكًا وإصرارًا في القضاء على الإرهاب.

وصرح مصدر أمني بأن أحد ضباط المفرقعات بمديرية أمن القاهرة استشهد السبت، أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار بعزبة الهجانة في مدينة نصر.

وأكد المصدر أن الانفجار أسفر عن استشهاد ضابط المفرقعات الرائد مصطفى عبيد وإصابة آخر أثناء فحص حقيبة كانت تحوي العبوة.