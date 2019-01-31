وزير التعليم العالي يوجه بمشاركة المراكز والمعاهد في "جامعة الطفل"

القاهرة- أ ش أ:

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مشاركة المعاهد والمراكز والهيئات البحثية في تنفيذ برنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف إتاحة الفرصة لكل أطفال مصر الموهوبين والنوابغ من جميع أقاليم مصر والشغوفين بالبحث العلمي والابتكار بالانخراط في برنامج جامعة الطفل .

وأشار عبدالغفار - في تصريح اليوم الخميس - إلى أن برنامج جامعة الطفل يساهم في تنمية روح الابتكار والتعلم والاكتشاف في مراحل مبكرة في معامل الجامعات والمراكز البحثية، تحت إشراف أعضاء هيئات التدريس والبحوث، وهو دور من الأدوار المجتمعية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

وشدد على أهمية الاستثمار في المستقبل والمساهمة في بناء الشخصية المصرية من خلال دعم أطفالنا في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار واحتضانهم وتوجهيهم والأخذ بأيديهم بأسلوب علمي سليم ونظام مؤسسي تشارك فيه كل عناصر المنظومة .

من جهته ، قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي إن 16 ألفا و400 طفل التحقوا ببرنامج جامعة الطفل، الذي أطلقته الأكاديمية في عام 2015، بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية بمختلف المحافظات، بهدف نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين والنوابغ واكتشافهم في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم .

وأضاف أنه سيتم بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التعاون والتنسيق بين جامعة الطفل والمراكز الاستكشافية وبنك المعرفة المصري ودراسة إتاحة فرصة التعليم الإبداعي للعلوم لكل طلاب المدارس الحكومية، لتهيئة المجتمع لنظام التعليم الجديد، وهو التعليم من أجل التعلم والتفكير والابتكار.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد نظمت، يوم الإثنين الماضي، المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل، بمركز الأزهر للمؤتمرات.