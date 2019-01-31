وزيرة البيئة: تكليف رئاسي بعودة مصر لدورها الريادي في أفريقيا

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أوصى كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها الحكومة، بالعمل على عودة مصر لدورها الريادي بأفريقيا والتعاون مع كل دول القارة في جميع المجالات.

وقالت فؤاد، إن الوزارة تسعى لرفع الإعلان الوزاري الأفريقي المنبثق عن مؤتمر التنوع البيولوجي بشرم الشيخ، الذي صدر في نوفمبر الماضي إلى المستوى الرئاسي، وتضمينه بالقمة الأفريقية القادمة التي تترأسها مصر، مشيرة إلى التنسيق مع الجانب الأفريقي لرسم خارطة الطريق للتنوع البيولوجي باستراتيجية 2050 في العالم أجمع، وذلك في ظل ثقة كبيرة من العالم في قدرة مصر على تولي هذه المسئولية الكبيرة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود المصرية في القارة السمراء، ومنها دعم العديد من الدول الأفريقية بمحطات رصد نوعية الهواء بناءعلى طلبها، وتقديم الدعم الفني من مصر بشأن إنشاء هذه المحطات، فضلًا عن الشق الخاص بمواجهة التغيرات المناحية، والبدء في إعداد مشروعات مشتركة للتصدي لتلك التغيرات خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية.

وأشارت فؤاد إلى نجاح مصر خلال مؤتمر التنوع البيولوجي في الحصول على تصديق 196 دولة على الشواغل الإفريقية بالإعلان الوزاري الأفريقي والتي تتضمن مكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية، موضحة أن أفريقيا غنية جدا بالتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ولكن لديها العديد من المخاطر التي تهدد هذا التنوع، ولذلك هناك أولوية أفريقية لحماية التنوع البيولوجي.