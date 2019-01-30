البابا تواضروس يستقبل بطريرك الكنيسة السريانية



كتب- إسلام ضيف:

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، اليوم، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويزور بطريرك الكنيسة السريانية، مصر حاليًا في زيارة تستغرق ٣ أيام.

شارك في استقبال الأب البطريرك وفد كنسي تكون من الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس و الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، وأسقفية الخدمات، والأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس عزبة الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على ديري الأنبا توماس بالخطاطبة والأنبا موسى بالعلمين.

كما شارك القس أنجيلوس إسحق والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا، والقس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الاوسط، والدكتور هاني كميل مدير الديوان البابوي، وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للعلاقات والمشروعات.