شديد البرودة ليلًا.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتى حلايب وشلاتين وتنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 11 19

شبين الكوم 11 19

طنطا 10 19

دمنهور 10 18

الإسكندرية 07 18

بلطيم 07 20

مطروح 10 19

السلوم 08 17

سيوة 03 19

بورسعيد 09 20

دمياط 09 19

الزقازيق 08 19

الإسماعيلية 09 20

السويس 09 20

العريش 06 20

رفح 08 20

رأس سدر 08 22

نخل 03 19

نويبع 12 21

طابا 12 20

كاترين 01 12

الطور 14 20

شرم الشيخ 12 24

الغردقة 12 23

مرسى علم 11 23

الفيوم 07 20

بنى سويف 07 20

المنيا 05 21

أسيوط 05 20

سوهاج 06 21

قنا 07 22

الأقصر 07 22

أسوان 11 24

أبوسمبل 12 23

الوادى الجديد 06 24

شلاتين 18 26

ابو رماد 18 25

راس حدربة 18 26

حلايب 19 25