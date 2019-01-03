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    محافظ القاهرة ووزير الشباب يشهدان مباراة ودية بين العراق ومصر للصم بالأسمرات

    10:38 م الخميس 03 يناير 2019
    محافظ القاهرة ووزير الشباب يشهدان مباراة ودية بين العراق ومصر للصم بالأسمرات

    محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال

    كتب- محمد نصار:

    شهد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مساء اليوم الخميس، مباراة كرة القدم الودية بين فريقي منتخبي العراق ومصر للصم والبكم على هامش المهرجان الرياضي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة لأهالي حي الأسمرات.

    وضم المهرجان مبارايات كرة قدم خماسية للبنين والبنات وألعاب صغيرة رياضية لأبناء الأسمرات وعروض كشفية وكراتيه وعرضًا للدراجات البخارية.

    وقام الوزير والمحافظ بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بحضور اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ، والمهندس حسن الغندور رئيس جهاز الأسمرات، وإيهاب حسانين نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والعربية، وخالد الرشق نائب رئيس الهيئة العراقية، ووحيد الشامي رئيس اتحاد الصم والبكم العراقي.

    القاهرة أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة العراق خالد عبد العال أحمد فؤاد

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