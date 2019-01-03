  • عاجل:"الوزراء": الاثنين إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    "الري": إزالة 48 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

    07:23 م الخميس 03 يناير 2019
    "الري": إزالة 48 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

    إزالة التعديات على الأراضي ونهر النيل

    القاهرة- (أ ش أ):

    نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات "الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، والأقصر"، ما أسفر عن إزالة 48 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 43 ألفا و5 حالات تعدٍ.

    وذكرت وزارة الموارد المائية والري- في بيان- أنها مستمرة في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

    وأضاف البيان أن الوزارة ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

    هذا المحتوى من

    وزارة الري حملة مكبرة نهر النيل كفر الشيخ الغربية البحيرة الأقصر

    الخبر التالى:

    رئيس الإنجيلية يستقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان