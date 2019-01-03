"الري": إزالة 48 حالة تعدٍ على نهر النيل في 4 محافظات

القاهرة- (أ ش أ):

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة، اليوم الخميس، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات "الغربية، البحيرة، كفر الشيخ، والأقصر"، ما أسفر عن إزالة 48 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، ليصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 43 ألفا و5 حالات تعدٍ.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري- في بيان- أنها مستمرة في إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأضاف البيان أن الوزارة ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".

​