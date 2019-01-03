جامعة الأزهر تُحيل الطالبة صاحبة "فيديو الحضن" بآداب المنصورة للتحقيق

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إحالة طالبة كلية اللغة عربية بفرع المنصورة لمجلس تأديب، بعدما ظهرت في فيديو يقوم شخص باحتضانها داخل حرم جامعة المنصورة.

وقال المحرصاوي، في تصريحات له الخميس، إن ما فعلته الطالبة يعد خروجا عن كافة القيم الأزهرية والمجتمعية والجامعية.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، مقطع فيديو لطالب يحتضن طالبة بالحرم الجامعي لجامعة المنصورة، وتبين أن الطالب يدرس بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وتمت إحالته للتحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الطالب يدعى "محمود. ر. أ"، طالب بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، والطالبة تدعى "إسراء. م. ا"، وتدرس في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر.