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    وزيرة البيئة تبحث مع وكالة التنمية الفرنسية التعاون في إدارة المخلفات

    11:02 ص الخميس 03 يناير 2019
    وزيرة البيئة تبحث مع وكالة التنمية الفرنسية التعاون في إدارة المخلفات

    الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

    القاهرة- أ ش أ:

    بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع المدير الإقليمي لوكالة التنمية الفرنسية فابيو جراتيس، آليات التعاون المشترك في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في مصر.

    وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الجانبين أكدا - خلال لقاء مشترك بمقر عام الوزارة - أهمية تعزيز آواصر التعاون في مختلف المجالات البيئية، ومنها إدارة المخلفات الصلبة.

    وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقضية المخلفات الصلبة، وتعمل على إشراك مختلف القطاعات فى هذه المنظومة.. مشيرة إلى أنه يتم دراسة ملف الاستثمار في مجال المخلفات بعناية وبحث التكنولوجيا المتاحة وآليات خلق شراكات في هذا المجال.

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    ياسمين فؤاد وزارة البيئة فابيو جراتيس

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