خدش للحياء.. أحمد كريمة يعلق على حملة "خليها تعنس"

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن حملة "خليها تعنس" مسيئة للفتيات، وخدش لحياء الذوق العام.

وأضاف كريمة في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن الحملة وإن كانت أهدافها حسنة ولا بأس بها، وهي إلغاء التكاليف المرتفعة للزواج، إلا أن صياغة العنوان مسيئة ومشينة، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم "ولا تنابزوا بالألقاب"، والنبي صلى الله عليه وسلم حضنا على أن ننادي الإنسان بأحب الأشياء إليه.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية، أن عنوان الحملة يصطدم بمكارم الأخلاق، والخطأ لا يعالج بخطأ، وغلاء المهور الشريعة تمنعه، وإذا أردنا العلاج والنبي صلى الله عليه وسلم قال "أقلهن مهرًا أكثرهن بركة".

ولفت إلى أن الحملة يجب أن تنتقي العبارات والصياغة ولا تصدم الذوق العام.

وأطلق عددٌ من الشباب على موقع "فيسبوك" حملة بعنوان "خليها تعنس"؛ اعتراضا على ما وصفوه بارتفاع تكاليف الزواج.