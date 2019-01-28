"أبوشقة": الدفاع عن أمن الوطن والمواطن قضيتنا طوال 100 عام

كتب- محمد نصار:

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس "الوفد"، أن الحزب هو قلعة الوطنية والكفاح وهو أقدم الأحزاب في العالم ويحتفل في 9 مارس 2019 بمئوية ثورة 1919.

وقال أبوشقة، في بيان الاثنين، إن معدن الشعب المصري يظهر عندما تتعرض الدولة أو كرامة المواطن إلى أي خطر يقوم الجميع على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد من أجل الدفاع عن الدولة وشرف وكرامة وحرية المواطن.

وتابع: "هذا هو الإطار الذي يمكن أن نضع فيه ثورة 1919 هذه لثورة الفريدة التي ولد من رحمها حزب الوفد صاحب الـ100 عام كفاح ونضال من أجل حماية الدولة المصرية ومن أجل حقوق الشعب المصري".

وأضاف أبو شقة، أن قضية الوفد- خلال المائة عام الماضية- هي الدفاع عن أمن وأمان وشرف وكرامة الوطن والمواطن المصري، وخاصة الطبقات الكادحة وكل القوانين التي صدرت لمصلحة الطبقات الكادحة كان جميعها من حكومات الوفد والتي كانت تأتي إلي الحكم بأغلبية ساحقة.

وأكد أن جميع القوانين الخاصة بحقوق العمال والفلاحين وصغار الموظفين وتمصير البنوك ومجانية التعليم صدرت في ظل حكومات الوفد، متابعًا: "أتذكر قول الدكتور طه حسين عندما كان وزيرًا للمعارف في حكومة الوفد.. حق المواطن في التعليم كالماء والهواء، وهذا جزاء صغير من تاريخ انحياز حزب الوفد للوطن والمواطن".