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    ​"المهن التعليمية" تطالب بإضافة مكافأت المعلمين في 2014 على أساسي 2018

    08:45 م الإثنين 28 يناير 2019
    ​"المهن التعليمية" تطالب بإضافة مكافأت المعلمين في 2014 على أساسي 2018

    النقابة العامة للمهن التعليمية

    كتبت-ياسمين محمد:

    أكدت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، الثلاثاء، رفضها تجميد رواتب ومكافآت المعلمين على أساسي 2014، مطالبة بإضافة رواتب ومكافآت المعلمين على أساسي 2018.

    وأوضحت النقابة في بيان لها، أنه "لا يجوز المطالبة بأن بصرف رواتب ومكافأت للمعلمين على أساسي 2019، إلا بعد إقرار العلاوة السنوية، والتي من المفترض أن تطبق في يوليو 2019 وليس الآن".

    وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، شكل لجنة لحساب تكلفة صرف رواتب المعلمين على أساسي 2019 بدلًا من 2014، لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وكلفت هيئة مكتب النقابة العامة، الاستشاري الهندسي للنقابة بزيارة نادي الشاطئ للمعلمين بالإسكندرية، للوقوف على الشروخ الموجودة ببعض الأماكن في النادي، وتقديم المقايسة الهندسية اللازمة لمعالجة تلك الشروخ، حفاظاً على المبنى والمعلمين وذويهم المترددين على النادي، كما يعاين الاستشاري الهندسي موقع حمام السباحة المزمع إقامته بالنادي والإطلاع على الرسوم الهندسية له.

    النقابة العامة للمهن التعليمية وزارة التربية والتعليم طارق شوقي مكافأة المعلمين رواتب المعلمين

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