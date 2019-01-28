رفع أعمال الجلسة العامة بالبرلمان وعودة الانعقاد غدًا

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد غدًا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

جاء ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على 3 مواد من مشروع القانون البالغ عددهم 12 مادة .

ويهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى الحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية وهندسية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والمعماري وإيجاد موارد يمكن من خلالها التغلب على مشكلات البنية التحتية التي أحدثتها هذه المخالفات البنائية والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأجاز القانون، التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا ثمان حالات لا يجوز التصالح فيها، أوضحتها المادة على سبيل الحصر.