التعليم العالي تنفي رعاية مؤتمر "كونيك مي" وتحيلها للضبطية القضائية

كتبت- داليا شبل:

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية حول رعاية الوزارة للمؤتمر الصحفي الذي دعت إليه إحدى شركات الخدمات التعليمية وتدعى "كونيك مي" بأحد فنادق القاهرة للإعلان عن خدماتها التعليمية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المؤتمر الصحفي، مشيرة إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، لم يوقع على خطاب رعاية لهذا المؤتمر، وتم تحويل الموضوع إلى لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأشارت التعليم العالي، إلى الشركة وجهت دعوة للصحفيين لحضور المؤتمر، مستغلة اسم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ولجنة التعليم بمجلس النواب، وذكرت الشركة في دعوة الحضور أن المؤتمر يتم تنظيمه تحت إشراف وزارتي التعليم والتعليم العالي، كما زعمت حضور ممثلين من الوزارتين ولجنة التعليم بمجلس النواب.​