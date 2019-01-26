أكثر الكلمات إنتشاراً

طفل البلكونة رامون دياز أزمة فنزويلا معرض الكتاب الطقس أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح منتدى دافوس خليها تصدي

رغم تحسن الطقس.. ارتفاع أسعار الأسماك في دمياط

10:44 ص السبت 26 يناير 2019
رغم تحسن الطقس.. ارتفاع أسعار الأسماك في دمياط

أسعار الأسماك

دمياط – محمد إبراهيم:

ارتفعت أسعار الأسماك في دمياط، اليوم السبت، بشكل ملحوظ، رغم استقرار حركة الصيد بسبب تحسن الأحوال الجوية.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار الأسماك في سوق القنطرة بمدينة دمياط، إذ بلغ سعر كيلو البوري 60 جنيهًا، و140 جنيهًا للدنيس و260 جنيهًا للجمبري "كبير" و150 جنيهًا للنوع نفسه من الحجم المتوسط، واستقر سعر كيلو البطارخ عند 750 جنيهًا للكيلو، والسبيط 90 جنيهًا، و"البلطي الكبير" 40 جنيهًا، والجران 50 جنيهًا، والمرجان 150 جنيهًا.

وشهدت دمياط، قبل أيام سقوط أمطار على مناطق مختلفة في الإقليم وخصوصًا على مدينتي دمياط ورأس البر، ما أدى إلى توقف حركة الصيد لمدة أسبوع.

أسعار الأسماك الأسماك دمياط الطقس حركة الصيد

الخبر التالى:

وزيرا الطيران والسياحة يصلان مطار سفنكس للاحتفال بعيد الطيران المدني
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان