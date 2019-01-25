غدًا.. انطلاق البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2019

كتب_ محمد عبدالناصر:

تنطلق فى الخامسة مساء السبت، ولمدة 10 أيام، فعاليات البطولة الرياضية للمدن الجديدة 2019، بمدينة العاشر من رمضان، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، إنه سيتم إقامة فعاليات البطولة بنادي "إسكان سبورت"، بمدينة العاشر من رمضان، بمشاركة فرق رياضية من العاملين بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة.

وقال المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان: تم إجراء القرعة على 3 لعبات رئيسية، وهى (كرة قدم خماسية بين 26 فريقاً - تنس الطاولة بين 28 فريقاً - شد الحبل بين 12 فريقاً)، كما تشمل البطولة رياضات أخرى، مثل كرة السرعة وتضم 5 فرق، والمشي لمن هم فوق سن الـ35 لمسافة 3 كم وتضم 11 فريقاً، والضاحية لمسافة 5 كم، وتضم 7 فرق.

وأعلن الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم إقامة فعاليات البطولة الرياضية على عدد من الملاعب المجهزة بنادي إسكان سبورت، بجانب توفير أماكن لإقامة الفرق المشاركة في البطولة، كما تتضمن فعاليات البطولة إقامة مباراة استعراضية في كرة القدم الخماسية لفريق متحدي الإعاقة، مؤكدا أن مسئولى جهاز المدينة ومجلس الأمناء يبذلون قصارى الجهد لإخراج البطولة فى أفضل صورة.

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