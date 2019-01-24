رياح ورطوبة تصل لـ70%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- محمد نصار:

قال إبراهيم عطا، مدير الإدارة العامة للتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود بعد غدِ السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافيء على شمال الصعيد، يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وأضاف عطا، في بيان الخميس، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على شمال البلاد وشمال ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وجنوب البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق السواحل الشمالية الغربية ما بين "20 - 10" بينما تتراوح نسب الرطوبة ما بين "70 - 45" وتتراوح الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ما بين "21 - 10" والرطوبة ما بين "70 - 40".

كما تتراوح الحرارة على الوجه البحري والقاهرة ما بين "22 - 11" والرطوبة "60 -25" وتتراوح الحرارة على جنوب سيناء والغردقة ما بين "27 - 14" والرطوبة "45 - 25".

وتتراوح الحرارة على شمال الصعيد ما بين "24 - 08" والرطوبة "55 - 25" كما تتراوح الحرارة على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين ما بين "31 - 10" والرطوبة "25 - 10".