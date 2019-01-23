فرج عامر: السيسي أول زعيم عالمي يكشف حقيقة الجماعات الإرهابية للعالم

القاهرة- مصراوي:

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القضايا المهمة التي جاءت في الكلمة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بذكرى عيد الشرطة الـ67 أكدت للعالم كله أن مصر بشعبها العظيم وقواتها المسلحة الباسلة وشرطتها الوطنية قادرة على هزيمة الإرهاب وقوى الشر والظلام.

وقال "عامر"، في بيان اليوم الأربعاء، إن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رسائل حاسمة وواضحة للعالم كله فيها تأكيد حقيقي على خطورة الظلاميين وقوى الشر والإرهاب من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبا المجتمع الدولي أن يسارع ويتخذ مواقف حاسمة تجاه الدول التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها.

وأكد المهندس محمد فرج عامر تأييده التام والمطلق للرئيس السيسي عندما قال إننا قادرون على التصدي لمخططات جماعات الظلام متوجها بكل التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي كان أول زعيم عالمي يكشف الحقيقة الكاملة للعالم كله بشأن جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية والأهداف الخبيثة لجماعة الإخوان الإرهابية ولحكم دولة المرشد والفاشية الدينية الظلامية.