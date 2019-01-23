"أنت البطل".. مغامرة عمر ومحمد صلاح في معرض الكتاب مجانًا

القاهرة – (مصراوي):

كشف الكاتب الصحفي محمد فتحي، كواليس خروج كتاب "أنت البطل" الذي يوزع مجانا على هامش اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى النور.

وقال فتحي في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن "أنت البطل" نتاج فكرة من صندوق مكافحة الإدمان لتقديم عمل للأطفال يقدم توعية بشكل جذاب ومشوق وغير مباشر، وكانت فكرتي الاستفادة من وجود الأيقونة محمد صلاح الذي يحبه أطفالنا لتقديم عمل يقبلون عليه.

وأضاف فتحي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تولى التواصل بشكل مباشر مع محمد صلاح الذي قرأ القصة جيدا ولاقت إعجابه ولم يقدم سوى ملحوظة واحدة قد نكشف عنها فيما بعد لكنها تعكس أخلاقه وسلوكه الاحترافي.

وأشار إلى أن الحافز الأكبر لصلاح كان في أن قصة "أنت البطل" تأتي ضمن حملة انت أقوى من المخدرات التي قادها العام الماضي وحققت نجاحا مذهلا وساعدت على إقبال كثير من المدمنين والمتعاطين على العلاج.

وكشف الكاتب الصحفي عن أن قصة "أنت البطل" ستوزع مجانا على الأطفال في المدارس الموجودة في الأماكن ذات النسبة العالية للمدمنين والمتعاطين وفق دراسات قام بها الصندوق.

وأوضح فتحي أن قصة "أنت البطل" لن تقتصر على الكتاب فقط، وإنما هناك مقترح بتحويلها إلكترونيا عبر الآبياد وكذلك إلى مسلسل أنيميشن جاري التحضير له.

فكرة "أنت البطل" تقوم على إشراك الطفل في التفاعل والإيجابية واتخاذ القرار، فعمر بطل القصة يحلم بسيلفي مع صلاح ويراسله ويحكي له عن صديقه المدمن ويطلب مساعدته في إطار مغامرة.

وقال فتحي إنه "لابد من الإشارة إلى أن المغامرة هي ما يحفظ الأدب من الانقراض كما علمني د. أحمد خالد توفيق، وبالتالي فإشراك الطفل في مغامرة أفضل من وعظه، مضيفًا "ابني يتعلم من التجربة وليس من النصيحة، هكذا يجب أن نفكر وتكون مهمتنا الحفاظ عليه في هذه التجربة، من هنا جاءت فكرة القصة".

القصة موجودة مجانا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يوبيله الذهبي، وسيتم توزيعها على أطفال المدارس ليصل إجمالي توزيعها إلى نصف مليون نسخة مجانية بحلول نهاية ٢٠١٩ كما صرحت الوزيرة كما ستتاح إلكترونيا لأطفالنا في الخارج كما وعدنا الصندوق.