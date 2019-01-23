وزيرة الصحة تشهد توقيع بروتوكول لتدريب الأطباء في إنجلترا

كتب - أحمد جمعة:

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وسفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجانب البريطاني بشأن تدريب الأطباء المصريين في إنجلترا.

وقع عن الجانب المصري الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، وعن الجانب البريطاني سفير بريطانيا في القاهرة، وذلك بمقر ديوان وزارة الصحة و السكان.

وقالت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع اليوم الأربعاء- إن هناك تعاونا وثيقا بين مصر والمملكة المتحدة في المجال الصحي وهو ما يصب في بناء صحة الإنسان المصري.

وأضافت أن الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية هم حجر الزاوية في منظومة الصحة، مشيرة إلى أن نظام الصحة في انجلترا نظام قوى وبه العديد من المميزات، مضيفة أن التعاون بين البلدين يأتي كأحد أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال أيام سيسافر إلى إنجلترا 25 طبيبا من العاملين في التأمين الصحي وخلال 3 أشهر سيسافر 100 طبيب لتلقي التدريب، موضحة أن النظام البريطاني عالي المستوى في تدريب الأطقم الطبية وأن ذلك يأتي لتحسين مستوى الصحة في مصر وله تأثير كبير على صحة المريض المصري.