أكثر الكلمات إنتشاراً

منتدى دافوس معرض الكتاب الطقس خليها تصدي أمم أفريقيا 2019 احتجاجات السودان محمد صلاح

وزيرة الصحة تشهد توقيع بروتوكول لتدريب الأطباء في إنجلترا

07:36 م الأربعاء 23 يناير 2019
وزيرة الصحة تشهد توقيع بروتوكول لتدريب الأطباء في إنجلترا

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وسفير بريطانيا بالقاهرة جيفري آدامز، توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع الجانب البريطاني بشأن تدريب الأطباء المصريين في إنجلترا.

وقع عن الجانب المصري الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة، وعن الجانب البريطاني سفير بريطانيا في القاهرة، وذلك بمقر ديوان وزارة الصحة و السكان.

وقالت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي عقب التوقيع اليوم الأربعاء- إن هناك تعاونا وثيقا بين مصر والمملكة المتحدة في المجال الصحي وهو ما يصب في بناء صحة الإنسان المصري.

وأضافت أن الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية هم حجر الزاوية في منظومة الصحة، مشيرة إلى أن نظام الصحة في انجلترا نظام قوى وبه العديد من المميزات، مضيفة أن التعاون بين البلدين يأتي كأحد أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الوزيرة إلى أنه خلال أيام سيسافر إلى إنجلترا 25 طبيبا من العاملين في التأمين الصحي وخلال 3 أشهر سيسافر 100 طبيب لتلقي التدريب، موضحة أن النظام البريطاني عالي المستوى في تدريب الأطقم الطبية وأن ذلك يأتي لتحسين مستوى الصحة في مصر وله تأثير كبير على صحة المريض المصري.

 

تدريب الأطباء هالة زايد وزيرة الصحة انجلترا

الخبر التالى:

"المحرصاوي": الإقبال الجماهيري على جناح الأزهر يعكس الاهتمام باقتناء مؤلفاته
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان