الأندلس"مدبولي" يلتقي رئيس بنك التنمية الأفريقي بمنتدى دافوس

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأربعاء، رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديسينا، بحضور وزيرتي الاستثمار والتعاون الدولي، والسياحة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن "رئيس البنك أعرب عن تقديره للتعاون الجاري بين مصر والبنك، لافتًا إلى أن مصر تمثل نموذجاً للنجاح في استغلال التمويل المتاح من المؤسسات الدولية في تنفيذ مشروعات متطورة للبنية التحتية بكفاءة عالية، وفي مدة زمنية قصيرة".

وأبدى رئيس بنك التنمية الأفريقي، إعجابه بالسياسة الناجحة التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي في "الحث على سرعة الإنجاز وتنفيذ المشروعات فى أقصر فترة زمنية ممكنة، وهو ما مكّن مصر من أن تصبح نموذجاً يحتذى به في تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة".

وحول خطط البنك في المساهمة في تنفيذ أجندة افريقيا 2063، أكد رئيس بنك التنمية الأفريقى أن هناك ثلاثة مجالات حيوية سوف يوليها البنك اهتماماً وأولوية وهى الطاقة، والنقل، وتمويل التجارة.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء، بما تحقق من تعاون بين مصر والبنك، مؤكداً تطلع مصر لاستمرار وتعزير التعاون خلال الفترة القادمة، لا سيما أن الرئيس السيسى يقدر دور البنك ليس فى مصر فقط، وإنما فى القارة الأفريقية بأكملها، وسوف تسعى مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى إلى الاستفادة من التمويل الذى يتيحه البنك من أجل تنفيذ مشروعات تنموية فى مناطق مختلفة من القارة، من أجل الارتقاء بوضع البنية التحتية من طرق، ومحطات كهرباء، ومياه شرب وصرف وغيرها من المجالات.

وأشاد رئيس بنك التنمية الأفريقى بمبادرة الرئيس لإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، مؤكداً أن الصندوق سوف يسهم بشكل فعال فى تعزيز الاستثمارات المصرية فى دول القارة، بما يخدم أغراض التنمية فى مصر وفي تلك الدول.