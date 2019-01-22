نبيلة مكرم: نشاطات وزارة التضامن تحد من الهجرة غير الشرعية

القاهرة - أ ش أ:

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج أن ما تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي من جهود كبيرة تساهم في الحد من معدلات الهجرة غير الشرعية، نتيجة الترويج لمنتجاتهم، وتنظيم معارض لها بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد من الجمهور.

جاء ذلك في تصريحات للوزيرة على هامش مشاركتها في افتتاح معرض ديارنا مساء اليوم، والذي افتتحته الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظي القاهرة وأسوان، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد 70 شابا وشابة من أبناء المصريين بالخارج، ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الوزيرة أنها حرصت على حضور عدد كبير من أبناء المصريين فى الخارج، ومشاركتهم في هذه الفعالية لنقل ما يحدث في مصر من مشروعات تنموية، والتعرف على الحرف اليدوية والمنتجات التراثية والتقليدية التي تمثل الثقافة المصرية الأصيلة، خاصة وأن المعرض يحتفي بأسوان ضيف شرف ويخصص لمنتجاتها مساحة متميزة.