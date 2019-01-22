وزير التعليم العالي: رفع مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب في وحدات تكنولوجيا المعلومات

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية رفع المهارات وتأهيل أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين في وحدات تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءتهم التكنولوجية من خلال تفعيل دور أكاديميات "سيسكو" بداخل الجامعات المصرية، وإقامة دورات وكورسات تدريبية لهذا الغرض.

وأضاف وزير التعليم العالي -خلال لقائه بوفد من شركة سيسكو العالمية، اليوم الثلاثاء- أن تلك الدورات مهمة في إنجاح تجربة الاختبارات الإلكترونية بالجامعات والتي أعلن عن تنفيذها مؤخرًا، مشيرًا إلى التعاون مع شركة سيسكو لإنشاء أكاديمية تعليمية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة للعمل على رفع كفاءة الطلاب تكنولوجيًا، وإعدادهم لسوق العمل، ومواكبة أحدث التقنيات العالمية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة التي تتيحها الشركة بالجامعات الجديدة التي تُنشئها الدولة.

جدير بالذكر أن شركة سيسكو قامت خلال العام الدراسي الماضي 2017-2018 بتدريب 7000 طالب وحصولهم على أحدث الشهادات في تكنولوجيا المعلومات، وخلال العقدين الآخرين قامت الشركة باستثمارات في مجال التعليم بمصر بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار، وتدريب 100 ألف طالب في مصر على تكنولوجيا المعلومات.

حضر اللقاء المهندس ألفي حميد المدير الإقليمي للعلاقات المؤسسية بالشركة في أفريقيا، والمهندس محمد أبو سديرة مدير المسئولية المجتمعية بشركة سيسكو مصر، ومحمد الصباغ المدير الإقليمي للقطاع الحكومي بالشركة.​