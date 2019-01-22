الأكاديمية العربية للعلوم: معادلة شهادة "اللغة والإعلام" مع جامعة أوتونوما برشلونة

كتبت-داليا شبل:

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، موافقة جامعة أوتونوما برشلونة، التابعة للاتحاد الأوروبي، على تجديد معادلة الشهادة التي تمنح لكلية اللغة والإعلام.

وحسب بيان الأكاديمية، جاء ذلك خلال استقبال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، لوفد من أوتونوما، في إطار توطيد العلاقات العلمية المشتركة وتنشيط البعثات الخارجية بين الأكاديمية العربية وأوتونوما برشلونة، مشيرة إلى إشادة الوفد بالجهود المثمرة المتميزة لأساتذة وفريق عمل كلية اللغة والإعلام.

وذكرت الأكاديمية، شارك في الحضور ماريا خوسيه عميدة كلية الإعلام بجامعة أوتونوما والدكتورة كريستينا باولو، والأستاذة لبني شريف نائب رئيس الأكاديمية والدكتور سامي طايع المستشار الإعلامي لرئيس الأكاديمية، والأستاذة عزة أحمد هيكل عميدة كلية اللغة والإعلام.