نائبة تتقدم بسؤال للحكومة بشأن "شائعة" وجود عدس به ديدان

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بســـؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة، والزراعة، والتموين، بشأن إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة، بعد ما أشيع عن وجود عدس به ديدان.

وأشارت إلى تداول وسائل إعلام وصفحات مواقع تواصل اجتماعي، الآونة الأخيرة، استيراد الحكومة شحنات عدس تظهر بها ديدان عند الطهي تحت درجة غليان المياه.

وأوضحت "حسونة"، أنه وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الأغذية، فإن الهيئة تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، ومنع الغش والتدليس فيه، وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة؛ لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقًا للأسس الصحية السليمة.

وأضافت: "حدد القانون اختصاصات الهيئة، والتي تتيح لها كافة السلطات التي تضمن سلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها، حيث تختص الهيئة بمنح سلطة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية، ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي، ووضع التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التي تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليًا أو المستوردة للخطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول".

وطالبت عضو البرلمان، الجهات المعنية بالدولة، بالرد على أسئلتها التالية:

* ما هي إجراءات الرقابة على السلع والأغذية المستوردة؟

* ما هي المعايير والاشتراطات الدولية والإجراءات المعمول بها للرقابة على استيراد الأغذية؟

* ما هو دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء منذ إنشاءها؟