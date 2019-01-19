مصدر بـ "التنمية المحلية" يكشف موعد تطبيق تكليفات الرئيس بطلاء واجهات المنازل

كتب- محمد نصار:

قال مصدر قيادي بوزارة التنمية المحلية، إن الوزارة في انتظار تسلم خطاب رسمي من مجلس الوزراء بشأن بدء تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص إلزام المواطنين بطلاء واجهات المنازل.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تتسلم الوزارة القرار خلال يوم أو يومين على أقصى تقدير، مؤكدًا أنه سيتم بحث الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتطبيق تكليفات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

وأكد المصدر، أنه عقب الانتهاء من رؤية الوزارة في كيفية تطبيق التكليف الرئاسي سيتم إرسال كتاب دوري للمحافظات ليتم البدء في التطبيق على أرض الواقع.

وأوضح المصدر، أنه سيتم التنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الذي سيختص بتحديد اللون الذي سيتم اختياره في كل محافظة.