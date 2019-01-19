وزيرة السياحة: مشروع الطاقة الشمية يضع مصر على خريطة السياحة الخضراء

كتب يوسف عفيفي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن 2019 سيكون عام خير لمصر وبدأ بتنفيذ أول مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة بأحد فنادق القاهرة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال حتفالية تدشين أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالفنادق اليوم السبت بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، وراندا أبوالحسن مديرة برنامج الامم المتحدة الإنمائي.

وأوضحت الوزيرة خلال كلمتها في الحفل، أن المشروع متعلق بقطاع السياحة ككل ورؤية الوزارة تعمل على تحقيق تنمية سياحية مستدامة.

ونوهت إلى أن أهمية المشروع أيضا تكمن في أن وكلاء السفر والسياحة والشركات والسائحين يركزون على أن يكون في الفنادق بعد بيئي وطاقة متجددة في العصر الحالي، موضحة أن تنفيذها يرفع من شأن السياحة المصرية ووضع مصر على خريطة السياحة الخضراء.

وقالت إن ما جرى افتتاحه اليوم هو مثل يحتذي به لتطبيقه في كافة ربوع مصر ويضم المشروع جميع التقنيات الحديثة والنظيفة ، وغرفة المنشآت الفندقية عليها أخذ المشروع وتنفيذه في كافة الفنادق الأخرى