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رئيس "أفريقية النواب": زيارة وفد البرلمان للكويت الأولى منذ 9 سنوات

09:09 ص السبت 19 يناير 2019
رئيس "أفريقية النواب": زيارة وفد البرلمان للكويت الأولى منذ 9 سنوات

النائب طارق رضوان

كتب- أحمد علي:

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية، بمجلس النواب، إن زيارة وفد البرلمان المصري لنظيره الكويتي تحمل طابعًا خاصًا، كونها أول زيارة رسمية من الجانب المصري منذ ٩ سنوات. 

وأوضح رضوان، لمصراوي، أن الزيارة تحظى بزخم كبير من الناحية التشريعية، خاصة أنها تأتي مكملة لصورة السلطة المصرية، لاسيما أن السلطة التنفيذية في البلدين أجرت عدة زيارات متبادلة ولكن تلك المرة الأولى للبرلمان في أعقاب ثورتين. 

وأضاف رضوان، أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبدالعال حريص على أن يكون تمثيل البرلمان يضم عددًا كبيرًا من أعضاء البرلمان، ليكون التواجد المصري على قدر الحدث.

طارق رضوان لجنة الشئون الافريقية مجلس النواب وفد البرلمان المصري زيارة رسمية

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