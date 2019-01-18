"موتوسيكل" يقتحم مزلقان فرشوط أثناء مرور القطار.. وصاحبه يفر هاربًا
القاهرة - أ ش أ:
أعلنت هيئة السكك الحديدية، أن شخصا يستقل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية اقتحم، ظهر اليوم الجمعة، بوابة مزلقان فرشوط أثناء غلقة لمرور القطارات على خط القاهرة/ أسوان.
وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أن عدم التزام سائق الدراجة البخارية وعبوره من أسفل البوابة وهي مغلقة لمرور القطارات تسبب في اصطدام القطار رقم ٩٣٥ ركاب مكيف أسوان/ القاهرة به وإلقائه خارج السكة، واستمر القطار في المسير بتأخير ١٠ دقائق دون أن تسفر الواقعة عن إصابات أو وفيات ، وفر سائق الدراجة هاربا.
وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.
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