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"موتوسيكل" يقتحم مزلقان فرشوط أثناء مرور القطار.. وصاحبه يفر هاربًا

04:35 م الجمعة 18 يناير 2019
"موتوسيكل" يقتحم مزلقان فرشوط أثناء مرور القطار.. وصاحبه يفر هاربًا

أرشيفية

القاهرة - أ ش أ:
أعلنت هيئة السكك الحديدية، أن شخصا يستقل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية اقتحم، ظهر اليوم الجمعة، بوابة مزلقان فرشوط أثناء غلقة لمرور القطارات على خط القاهرة/ أسوان.

وأوضح المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، أن عدم التزام سائق الدراجة البخارية وعبوره من أسفل البوابة وهي مغلقة لمرور القطارات تسبب في اصطدام القطار رقم ٩٣٥ ركاب مكيف أسوان/ القاهرة به وإلقائه خارج السكة، واستمر القطار في المسير بتأخير ١٠ دقائق دون أن تسفر الواقعة عن إصابات أو وفيات ، وفر سائق الدراجة هاربا.

وناشدت الهيئة قائدي المركبات والدراجات البخارية والمشاة الالتزام بتعليمات المرور أثناء عبور المزلقانات حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.

 

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مزلقان فرشوط السكة الحديد اقتحام مزلقان

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