أخبار متوقعة.. وزير الخارجية في بيروت والأهلي يواجه شبيبة الساورة

القاهرة- أ ش أ:

يصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية، كما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم في أجندة الأحداث..

بيروت.. يصل وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة اللبنانية بيروت للمشاركة في أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التنموية ، وذلك في أعقاب إتمام زيارته إلى نيويورك، حيث شارك في اجتماع مجموعة الـ77 والصين بالأمم المتحدة.

بيروت.. تختتم سلسلة الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية التنموية بعقد اجتماعيين وزاريين، للجنة المتابعة والإعداد للقمة، والاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي، وذلك لرفع مشروع جدول الأعمال والوثائق الخاصة بالقمة ، ومشاريع القرارات إلى القادة العرب في قمتهم يوم (الأحد) للنظر في إقرارها.

موسكو.. يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، نظيره الألماني هايكو ماس، في موسكو، لبحث آخر تطورات الأوضاع في سوريا وأوكرانيا.

الجزائر.. يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه شبيبة الساورة الجزائري في التاسعة مساء ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا على ملعب 20 أغسطس.

الإسماعيلية.. يلتقي النادي الإسماعيلي، في السادسة مساء، مع النادي الإفريقي التونسي على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.