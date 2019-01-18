شديد البرودة ليلًا والصغرى في القاهرة 9.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد نهارا، وشديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وحسب بيان للهيئ، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 09 18

شبين الكوم 09 17

طنطا 09 18

دمنهور 10 17

الإسكندرية 11 17

بلطيم 10 17

مطروح 08 16

السلوم 05 14

سيوة 06 15

بورسعيد 08 18

دمياط 08 17

الزقازيق 08 17

الإسماعيلية 08 18

السويس 08 18

العريش 08 18

رفح 07 17

رأس سدر 12 18

نخل 04 15

نويبع 12 19

طابا 08 16

كاترين 01 14

الطور 09 18

شرم الشيخ 12 21

الغردقة 11 21

مرسى علم 11 20

الفيوم 07 18

بنى سويف 07 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 19

سوهاج 07 19

قنا 07 19

الأقصر 08 20

أسوان 09 20

أبوسمبل 09 20

الوادي الجديد 07 20

شلاتين 12 23

أبو رماد 12 23

رأس حدربة 13 21

حلايب 14 20